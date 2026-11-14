Бизнес-омбудсмен предсказал волну сокращений и рост безработицы в 2027 году

Российские предприятия ожидает волна сокращений персонала, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его мнению, экономика в 2027 году в условиях высокой ставки, высоких налогов и снизившегося бюджетного импульса может уйти в минус или приблизиться к нулю. Понижения ставки в ближайшей перспективе Шохин не ожидает.

"Сейчас многие компании, которые держали численность работников, переходя на трехдневку, четырехдневку и так далее, начнут сокращения делать", - считает Шохин.

Интерфакс приводит его мнение, что компании будут вынуждены сократить персонал из-за уменьшения спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках, а также из-за отсутствия позитивных прогнозов относительно будущего экономического развития. До настоящего времени многие компании удерживали коллективы в надежде на скорое восстановление.

"Но когда такие прогнозы на 2027 год явно не сильно оптимистические, то смысла держать сотрудников экономического нет, и только социальный остается", - заявил Шохин, спрогнозировав рост безработицы в РФ на этом фоне в 2027 году.

Он отметил, что крупные и градообразующие предприятия продолжат нести эту социальную нагрузку, и им нужно будет оказать поддержку, хотя бы в виде рассрочки, в том числе по налогам.