Тело мужчины, которого смыло волной в Териберке, вынесло на пляж

На пляже около поселка Териберка найдено тело 37-летнего мужчины, которого больше недели назад смыло штормовой волной.

По сообщению пресс-службы управления СК по Мурманской области, по данному факту следственным отделом по Кольскому району продолжается проведение процессуальной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, двоих туристов унесло волной в море с пляжа "Яйца дракона" в Териберке. 32-летняя женщина и 37-летний мужчина были в составе группы вместе с гидом. Накануне в Териберке было объявлено штормовое предупреждение. Туристы делали селфи на берегу, когда их накрыла мощная волна и унесла в Баренцево море. Женщину вскоре выбросило обратно на берег, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. У пострадавшей многочисленные повреждения, переломы и переохлаждение. Второй турист пропал.