В ООН допустили возможность содействия новым гуманитарным миссиям после Алешек

В управлении ООН по правам человека положительно оценили эвакуацию жителей Алешек и допустили возможность содействия новым гуманитарным миссиям. Об этом заявила официальный представитель ведомства Шабия Манту.

"Мы приветствовали успешную эвакуацию мирных жителей из Алешек и тщательно рассмотрим, какую поддержку мы могли бы оказать в случае проведения других эвакуаций", - сказала она ТАСС.

При этом в управлении заявили, что пока не получали официальных запросов о сопровождении новых эвакуаций.

Ранее в ООН отмечали, что все заявления о пытках под Киевом подлежат расследованию.