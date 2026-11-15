Дегтярев: сборная России готова к техническим победам над соперниками

Сборная России готова к техническим победам над соперниками при их отказе участвовать в соревнованиях на международной арене. Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

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По его словам, Россия в любом случае, несмотря на реакцию Запада, намерена участвовать в турнирах. А если соперники не будут играть с россиянами, то их ждет техническое поражение.

"Тогда они будут 0:5 – "баранки" – в хоккее получать, 0:3 в футболе или еще в каких-то видах. Невыход на поле или на помост это техническое поражение и дисквалификация по правилам всех видов спорта во всем мире", - цитирует Дегтярева ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что Норвегия и Финляндия решили не пускать российских спортсменов для участия в любых соревнованиях.