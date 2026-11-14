Банк России не будет менять ключевую ставку до февраля, - Шохин

Ключевая ставка Банка России может сохраниться на уровне 14% годовых как минимум до февраля. По мнению уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, Центробанк, вероятно, возьмет продолжительную паузу в смягчении денежно-кредитной политики.

Дополнительным фактором при принятии решений станут последствия налоговых изменений, которые ЦБ потребуется оценить, считает Шохин. Поэтому бизнесу не стоит рассчитывать на скорое снижение стоимости заемных средств, передает Коммерсантъ.

На последнем заседании — 23 октября — Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение в том числе неопределенностью относительно продолжительности последствий временного сокращения производственных мощностей.

Отметим, что ранее на этой неделе глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. Главный посыл ее доклада свелся к тому, что высокая ключевая ставка останется надолго, льготное кредитование исчерпало себя, а доступность жилья зависит не от процентов по ипотеке, а от цены квадратного метра.

Добавим, что Центробанк за 2026 год снижал ключевую ставку 10 раз, последнее снижение произошло в июле, когда ставка была опущена до 14%. В сентябре и октябре регулятор не стал изменять это значение, поскольку текущее ценовое давление сохраняется повышенным, инфляционные ожидания остаются высокими, устойчивый рост цен не снижается и находится в диапазоне 5-6% в пересчёте на год. Это требует сдержанного роста совокупного спроса для возобновления снижения устойчивой инфляции.