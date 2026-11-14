В Махачкале задержан подозреваемый в убийстве спортсмена-борца на свадьбе

В Махачкале во время свадьбы был убит мастер спорта России, обладатель Кубка Европы по дзюдо 2016 года и бронзовый призёр чемпионата России по самбо 2023 года Вацилов Давудов.

По данным канала 112, 31-летний спортсмен находился на мероприятии в банкетном зале "Маракеш". Когда мужчина вышел на улицу, неизвестные открыли по нему огонь из проезжающей чёрной Toyota Camry. Одна из пуль попала ему в голову. Пострадавшего повезли в больницу, однако по дороге он скончался. Нападавшие скрылись. Автомобиль объявили в розыск.

Следственное управление по республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту убийства. Спустя несколько часов был задержан подозреваемый, житель Махачкалы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.