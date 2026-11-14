Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на следующей неделе

Глава России Владимир Путин встретится с коллегами из США Дональдом Трампом и Китая Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне на следующей неделе. Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его данным, трехсторонние переговоры запланированы на 19 ноября

Глава Белого дома отмечал, что переговоры в таком формате нужны прежде всего для обсуждения вопросов ядерного разоружения, передает РИА Новости.

Москва рассчитывает, что трехсторонняя встреча положительно повлияет на всю международную обстановку.

Ранее сообщалось, что США и Китай не могут прийти к согласию по поводу формата обсуждения в рамках трехсторонней встречи: Пекин настаивает на жестком сценарии с зачитыванием готовых заявлений, в то время как администрация Трампа выступает за свободный обмен мнениями.

Китай готов к обсуждению вопросов Украины в рамках трехстороннего формата только при наличии заранее согласованной повестки и результата; в противном случае Пекин предпочитает двусторонние встречи. Еще одним камнем преткновения является контроль над ядерными вооружениями: США настаивают на участии КНР в новых соглашениях, однако Китай опасается закрепления статуса-кво при своем отставании от США и России по количеству арсеналов.

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал, что в США воспринимают позицию Пекина как неготовность к живому диалогу, раз там требуют четко известного и проработанного сценария.

По мнению экспертов, позиция Си Цзиньпина продиктована желанием получить "имиджевые преимущества" от встречи без риска непредсказуемого диалога, что важно перед кадровыми перестановками в Компартии Китая в 2027 году.