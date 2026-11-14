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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

Политолог Сергей Заворотный, выживший при подрыве его машины, остается в коме

Политолог Сергей Заворотный, чья машина накануне была взорвана, остается в коме.

По информации канала Mash, 72-летний Заворотный остается в реанимации в состоянии медикаментозной комы, он подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Во время операции по ампутации поврежденной руки Заворотный потерял много крови, ему сделано переливание. Кроме того, сообщает канал, организм ослаблен из-за длительной борьбы с онкологией и иммунотерапии. Состояние его стабильно тяжелое.

Напомним, накануне в Москве возле жилого дома на Кировоградской улице в районе Чертаново взорвался автомобиль Toyota, пострадал мужчина. Взрыв произошел во время движения автомобиля, взрывной волной водителя выбросило на проезжую часть.

Автомобиль принадлежит пресс-секретарю бывшего премьера Украины Николая Азарова, политологу Сергею Заворотному. Предварительно, под водительское сиденье Toyota Fortuner было заложено СВУ. Оно сработало через несколько минут после того, как машина выехала из двора, устройство могли привести в действие дистанционно.

По факту взрыва автомобиля в Москве возбуждено уголовное дело.

Заворотный - публицист, кандидат исторических наук и специалист в медиа и политике. Ранее работал пресс-секретарем экс-премьера Украины Николая Азарова, а до 2004 года - в Госдуме РФ. Сейчас он занимает должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ, пишет Mash. Отмечается, что Заворотный в своих публикациях резко критиковал СБУ.

Теги: сергей заворотный, политолог, кома, взрыв


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