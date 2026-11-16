16 Ноября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ЩСУ заплатит рабочему 5 миллионов рублей за ампутированную руку

ООО "Щебень Северного Урала" заплатит своему рабочему 5 млн рублей компенсации на ампутированную руку. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 20 мая 2024 года на Воронцовском месторождении. Установлено, что дробильщик приступил к регулировке роторной дробилки ДРС 10/10. Чтобы настроить измельчение щебня, он взял металлический лом и попытался настроить работающее оборудование, но тот попал во вращающиеся части механизма, а сам работник потерял равновесие и упал. При падении его левая рука попала в неогражденную часть движущейся ременной передачи, и рабочего затянуло механизмами.

Рабочий получил сочетанную тупую травму и травматическую ампутацию верхней трети левого предплечья. Ему установили третью группу инвалидности и степень утраты профессиональной трудоспособности 60% бессрочно.

Суд же установил, что несчастный случай произошел из-за плохой организации производства работ и недостатков в системе управления охраной труда. Работодатель эксплуатировал потенциально опасное оборудование без соответствующей технической документации и защитных устройств, исключающих контакт работника с движущимися частями.

Ответчик, в свою очередь, заявил, что пострадавший сам решил действовать неосторожно и грубо нарушил технику безопасности, хотя был надлежащим образом проинструктирован. Суд же признал эти доводы необоснованными.

"Факт ознакомления с инструкцией не снимает с работодателя обязанности обеспечить безопасные условия труда и наличие защитных ограждений на оборудовании. Представленные предприятием видеозаписи работы оборудования суд не принял во внимание, так как они не доказывают его состояние на момент происшествия", - пояснили в суде.

Краснотурьинский городской суд установил, что травма произошла в первую очередь из-за отсутствия защитного кожуха на дробилке, что и позволило руке попасть в опасную зону. Поскольку именно работодатель не обеспечил безопасные условия труда, он и обязан выплатить компенсацию. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с ООО "Щебень Северного Урала" в пользу пострадавшего работника 5 млн рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Теги: ЩСУ, суд, ампутация, компенсация, рабочий


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