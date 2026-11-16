ЕС планирует ввести санкции против основательницы Wildberries

Главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе 16 ноября намерены внести в санкционный список основательницу Wildberries Татьяну Ким. Об этом сообщает портал EUobserver.

В новый антироссийский черный список включены 43 человека и около 100 юридических лиц. Источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что эти рестрикции не имеют отношения к 22-му пакету санкций против России. Он пока остается в разработке.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас объявила о планах по расширению антироссийских санкций. Речь идет об ограничениях против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.