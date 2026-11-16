Все муниципалитеты Тюменской области получили паспорта готовности к зиме

Все муниципалитеты Тюменской области получили паспорта готовности к зиме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Города и округа региона готовы к отопительному периоду. Это подтвердили специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора, которые завершили проверки муниципалитетов и выдали паспорта готовности.



Получение паспортов - это финальный этап летней подготовительной кампании. К отопительному сезону 2026-2027 годов проверены все системы жизнеобеспечения населенных пунктов. На котельных и ТЭЦ проведены необходимые регламентные работы. На 40 котельных выполнили капитальный ремонт оборудования. Сформирован необходимый запас материалов и топлива.



За короткий межотопительный период специалисты заменили более 73 км ветхих коммунальных сетей, повысив надежность тепло- и водоснабжения домов и социальных объектов региона.



Муниципальные комиссии проверили работу управляющих организаций в части подготовки к зиме оборудования в многоквартирных домах.



Контролировать работу оборудования будет квалифицированный персонал, который прошел необходимую подготовку и подтвердил свою квалификацию в ходе регулярных учений. Для оперативного устранения возможных повреждений инфраструктуры организации коммунального комплекса сформировали 242 аварийно-восстановительные бригады общей численностью более 1 500 человек.