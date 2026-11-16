Песков: Кремль считает нецелесообразным раскрывать детали обсуждений с США по теме Украины

Россия считает нецелесообразным в интересах мирного процесса раскрывать детали обсуждений с США по теме Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами", - сказал журналистам Песков. "В интересах, собственно, мирного процесса как такового", - пояснил он.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждалась ли на встрече президента Владимира Путина со спецпосланниками президента США тема членства Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из Донбасса.

Ранее СМИ сообщали, что Украина отклонила новое предложение американских переговорщиков о пересмотре границ Луганской и Донецкой Народных Республик.