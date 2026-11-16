Нападающий "Автомобилиста" признан лучшим игроком недели

КХЛ выбрала лучших хоккеистов 10-й недели чемпионата КХЛ сезона-2026/27 в четырех номинациях. Одним стал игрок екатеринбургского "Автомобилиста".

Лучшим вратарем признан Зак Фукале (Динамо Минск), одержавший две победы в трех матчах с коэффициентом надежности 0,68 и процентом отраженных бросков 97,89%. В матче с Авангардом (4:0) Фукале сыграл на ноль.

Лучшим защитником признан Владимир Грудинин (Северсталь), набравший 4 (0+4) в двух матчах недели с показателем полезности +3.

Лучшим нападающим признан Александр Барабанов (Автомобилист), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности +2.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Артемий Низамеев (Трактор), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели с показателем полезности +2.