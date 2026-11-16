Власти начали оценку ущерба Крымскому мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о начале оценки ущерба, нанесённого Крымскому мосту.

"Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления. Опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи у нас есть", - написал Хуснуллин в своём канале в "Максе".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ". На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернут два пункта обогрева.