Минспорта опровергло новости об отмене марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге

Министерство спорта Свердловской области опровергло новости об отмене марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге в 2027 году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства, забег пройдет, но в более усовершенствованном формате.

"В настоящее время ведется разработка концепции марафона с учетом лучших практик проведения крупнейших российских и международных беговых мероприятий. При этом привычные сроки проведения марафона сохранятся в 2027 году он пройдет 7-8 августа", — сообщает министерство.

Вероятно, речь может идти о смене организаторов.

Ранее сообщение об отмене появилось в социальных сетях организаторов. Они попрощались с участниками и поблагодарили за 11 лет забегов, добавив, что серия "Европа-Азия" все же продолжится, и бегуны по-прежнему смогут принять участие в "Майское грозе" 25 апреля, "Серых ночах" 26 июля, "Шигирском идоле" 11 июля и ночном забеге "Европа-Азия" 18 сентября.

"В 2027 году в нашем расписании стартов марафона "Европа-Азия" не будет. Это решение принимали не мы — так сложились обстоятельства, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. И нам по-настоящему грустно об этом писать. Марафон 2026 года мы считаем самым фееричным за всю историю. Наверное, лучше и не придумать, чтобы поставить точку или многоточие. Спасибо вам за эти одиннадцать лет", — говорится в сообщении в соцсетях.