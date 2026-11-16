В Югре задержали администратора Telegram-каналов, вымогавшего деньги за удаление оскорбительных постов

В Нижневартовске полицейские задержали 18-летнего жителя Вологды, который зарабатывал на размещении ложных и оскорбительных сведений о людях в Telegram-каналах, а затем требовал деньги за удаление публикаций. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции Югры.

По данным оперативников уголовного розыска УМВД России по Нижневартовску, молодой человек создал более 10 аккаунтов, имитирующих городские паблики разных регионов России, включая Нижневартовск. В этих группах он публиковал фотографии реальных людей и сопровождал их заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство граждан.

Двое жителей Нижневартовска 2008 и 2011 годов рождения, увидев свои снимки в таких публикациях, связались с администратором и потребовали удалить недостоверную информацию. В ответ тот заявил, что почистит ленту только после перевода денег. Потерпевшие согласились, перечислили средства на указанные счета, после чего обратились в полицию.

Задержание подозреваемого провели в Вологде во время служебной командировки. Молодой человек дал признательные показания и подтвердил, что является владельцем и администратором нескольких каналов, созданных для получения дохода за удаление порочащего контента.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все Telegram-каналы заблокированы. Полицейские продолжают мероприятия по выявлению возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению всех потерпевших.