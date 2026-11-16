СМИ: Аграрии Украины в критическом положении

Ситуация в аграрном секторе Украины остается критической из-за практически неработающих черноморских портов. Альтернативные маршруты через Дунай, железную и автодороги не смогли компенсировать потери. Сейчас агроэкспорт составляет лишь около 50% от прошлого года, что может привести к затовариванию складов и гигантским убыткам отрасли на 7-8 млрд долларов.

Отмечается падение цен пшеницу, кукурузу и ячмень до уровня ниже себестоимости, а из-за высокой стоимости логистики украинская продукция теряет конкурентоспособность на мировом рынке. Кроме того, огромные проблемы с посевной: аграрии сталкиваются с нехваткой средств на весеннюю посевную, к тому же из-за неопределенности с экспортом многие фермеры просто не закупают удобрения и семена. Прогнозируется сокращение площадей под кукурузу (до 50%) и пшеницу, при потенциальном росте под сою и подсолнечник.

Как пишет "Страна", из-за убыточности фермерские хозяйства закрываются или распродают землю. Эксперты предупреждают, что если вопрос с портами не будет решен в ближайшие месяцы, до 80% участников агрорынка могут не пережить 2027 год. И сельское хозяйство Украины в значительной мере будет просто загублено.

Как сообщил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, местные аграрии оказались в большой беде и не знают, как быть дальше. У них скопились огромные запасы урожая, который оказался "никому не нужным".