Евгений Солнцев сообщил о запуске движения по обновленному мосту на 13 километре автодороги Тюльган – Новомурапталово

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем официальном канале в МАХ сообщил о том, что в Тюльганском районе состоялось открытие движения по обновлённому мосту через реку Малый Юшатырь. Этого события жители территории ждали с нетерпением.

Этот важный транспортный объект находится на 13-м километре автомобильной дороги Тюльган – Новомурапталово. Старый мост здесь возведен ещё в 1964 году. И за годы эксплуатации был значительно изношен. Капитальный ремонт объекта проходил в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие подрядной организации провели обновление опоры моста и пролётного строения, при этом длина моста теперь составляет 40 метров, что на 6 метров больше прежнего. Функционируют две полосы движения шириной 7 метров. Также обновлено почти 19 метров асфальтобетонного покрытия на подходах.

"Новое сооружение рассчитано на нагрузку транспорта массой до 100 тонн. Это важный объект для жителей района. Дорога Тюльган – Новомурапталово связывает посёлок Тюльган с федеральной трассой Р-240 Уфа – Оренбург. По ней проходят основные грузовые и пассажирские перевозки, в том числе школьные маршруты", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Добавим, что всего в 2026 году по различным программам в Оренбуржье планируется модернизировать 22 мостовых сооружения. На данный момент открыто движение на 18 объектах.

"Наша задача – обеспечить надёжную транспортную связь между населёнными пунктами и сделать поездки по Оренбуржью безопаснее и комфортнее", - отметил Евгений Солнцев.