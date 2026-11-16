Кибератак на организации стало на 40% больше - исследование

Доля кибератак с вредоносным ПО без шифровальщиков и вайперов, то есть вирусов, безвозвратно уничтожающих информацию на компьютерах, выросла с 7% до 41%. Доля троянов удаленного управления увеличилась с 36% до 53%. Всего атак на российские организации стало на 40% больше. Такие данные за последние 12 месяцев приводятся в отчете Positive Technologies.

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Основными мотивами являются: кибершпионаж (29%), "хактивизм" (28%) и финансовая выгода (26%), в остальных случаях мотивы не установлены. Чаще всего злоумышленники проникают через вредоносное ПО (67%) и социальную инженерию (56%). Последствия становятся: утечка данных (55%), нарушение деятельности (36%), потеря доступа к инфраструктуре (18%).

"Хактивизм", то есть форма "цифрового протеста", при которой привлекается внимания к каким-то острым проблемам, остается значимым мотивом, в основном за счет DDoS-атак, которые выросли с 19% до 34%. Профессионализм "хактивистов" также растет: они разрабатывают собственные инструменты и используют легальное ПО. Недавние массовые кибератаки на холодильники в странах Европы снова привлекли внимание к возможностям хакеров.

Самые атакуемые отрасли — это промышленность (17%), госучреждения (10%) и телекоммуникации (9%). Также фиксируется рост числа атак на цепочки поставок: стало в 3 раза больше случаев, когда доступ к организации используется для атаки на ее партнеров.