В Брянской области дрон-камикадзе ударил по автобусу компании "Мираторг", ранены 9 человек

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании "Мираторг", пострадали девять человек. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

По его данным, среди пострадавших шесть сотрудников компании и местные жители, они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение.

Ковальчук также сообщил, что в Стародубе беспилотник нанес удар по предприятию. Ранен 34-летний мужчина, медики оказали ему необходимую помощь.



За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 506 вражеских БПЛА самолетного типа.

Всего в ночь на субботу были перехвачены и уничтожены 1246 украинских беспилотников, это одна из самых массированных атак БПЛА за все время СВО. По данным Минобороны, сегодня ночью беспилотники вторглись в воздушное пространство над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.