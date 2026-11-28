Три случая оспы обезьян зафиксированы в Санкт-Петербурге за минувшие сутки

Три случая оспы обезьян зафиксированы в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Накануне стало известно о двух заболевших, которых госпитализировали. Санврачи организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий и начали расследование, поиск контактных лиц. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

Позднее была получена информация о еще одном случае заболевания оспой обезьян у гражданина, вернувшегося из туристической поездки. Этот случай также расследуется эпидемиологами, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.

Эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отмечает, что оспу обезьян можно подхватить не только в Африке. Этим мнением он поделился с ТАСС.

"Оспа закрепилась в человеческой популяции. Раньше был переход от приматов на человека. Сейчас она уже далеко не только в Африке, однако именно в Африке сохраняется естественный очаг инфекции", - сказал он.