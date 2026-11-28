На границе с Эстонией создан пункт обогрева для россиян, желающих навестить родных перед закрытием границы

На пропускной зоне около границы с Эстонией создан пункт обогрева людей, застрявших на переходе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, из-за того, что эстонская пограничная служба затягивает оформление погранперехода, ночь на улице встретили более полусотни россиян, рассчитывавших навестить родных в Эстонии перед закрытием моста Дружбы. "Этих людей мы, разумеется, не бросим. К пункту пропуска подан автобус, в котором можно согреться. Всю ночь будет работать кафе; оказываем помощь с размещением в местных гостиницах. Уже на улице никто не стоит - всех разместили, люди ждут очереди в тепле", - сообщил Дрозденко.

Напомним, с 1 декабря Эстония планирует в одностороннем порядке закрыть пункты пропуска на границе с Российской Федерацией. Дрозденко отмечает, что жителей Нарвы, которые накануне закрытия границы пришли через Нарвский мост Дружбы в Ивангород навестить родных российская пограничная служба пропустила чётко и оперативно. При этом эстонская сторона намеренно создаёт помехи для прохода: оформление идёт настолько медленно, что обычный переход границы превращается в многочасовое испытание.



Спасатели при необходимости готовы развернуть дополнительные пункты обогрева и организовать горячее питание.

Ранее президент Эстонии Юлле Мадизе призвала найти гуманные способы сохранения возможности пересечения границы для семей, разделенных ею. Так она прокомментировала решение закрыть границу с Россией с 1 декабря под предлогом "российской угрозы".

Нарва – пограничный город, расположенный на неширокой реке с таким же названием. На противоположном её берегу, добраться на который можно по небольшому мосту, расположен российский Ивангород.