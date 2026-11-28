Володин напомнил, какие новые законы и поправки заработают в декабре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, какие законы и поправки вступят в силу в декабре.

Мигрантов, работающих на территории России, ожидает ужесточение контроля. Ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" заработает в полную меру, начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на их привлечение на работу.



Эти нововведения, по мнению Володина, должны повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией.

Также будет ужесточен контроль за доходами иноагентов. Минюст будет запрашивать необходимые сведения в электронной форме, а банки и органы власти обязываются направлять данные о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение 3 дней после получения запроса.

Для противодействия мошенникам банки и микрофинансовые организации будут обязаны незамедлительно предоставлять в бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа для предупреждения возможного мошенничества.

Также с последнего дня года россияне, попадающие в категорию детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, по достижении 18 лет будут автоматически получать извещение о том, какие им положены льготы и выплаты.

Еще одной новацией декабря станет внесение сведений о стадиях производства лекарств в ЕАЭС в электронный резерв. Это ускорит процесс по сравнению с бумажным и простым электронным документированием и позволит избежать нарушений.