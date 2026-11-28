Россияне могут нарастить сумму вложений в долгосрочные сбережения до 1,3 трлн рублей

Общий объём средств в программе долгосрочных сбережений (ПДС) в России к концу 2026 года способен вырасти до 1,3 трлн рублей, а число оформленных договоров — превысить 17 млн. Такую оценку привел банк ВТБ накануне инвестиционного форума ВТБ «Россия Зовет!».

Банк России фиксировал на 1 октября 2026 года 14,8 млн заключённых договоров ПДС и свыше 1,2 трлн рублей привлечённых средств.

«Объём привлечённых средств уже превышает 1 трлн рублей, а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую». Следующий этап — конвертация средств обязательного пенсионного страхования», — заявила заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.

Сама программа доступна в нескольких десятках негосударственных пенсионных фондов. В НПФ ВТБ число клиентов с начала года увеличилось в 1,5 раза, достигнув к началу ноября 2 млн человек, а накопленные ими средства превысили 210 млрд рублей. За 10 месяцев участники фонда внесли 69 млрд рублей — на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наибольшая доля клиентов фонда сосредоточена в Центральном (31%), Сибирском (17%) и Приволжском (17%) федеральных округах — эта пропорция сохраняется уже год. По сумме взносов распределение похожее: 43,2 млрд рублей — ЦФО, 18,6 млрд рублей — СФО, 17 млрд рублей — ПФО.

Среди участников программы в фонде более 85% старше 45 лет, при этом 65% договоров заключили женщины и 35% — мужчины. У мужчин, регулярно пополняющих счета, средний взнос на 13% выше — почти 150 тыс. рублей, а частота пополнений выше: четыре раза за полугодие против трёх у женщин.

За два с половиной года средний счёт клиента НПФ ВТБ увеличился в 4,5 раза. Так, у тех, кто вступил в программу в 2024 году, первоначальный взнос составлял в среднем 46,3 тыс. рублей, а к сентябрю 2026 года накопления в среднем выросли до 212 тыс. рублей. Участники программы с 2024 года уже дважды получили государственную поддержку и инвестиционный доход, а часть из них оформила и налоговый вычет.