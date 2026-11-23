Евгений Солнцев сообщил о завершении капремонта на участках трассы Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск

Губернатор Оренбургской области в своем канале в МАХ рассказал о продолжении обновления одной из важнейших транспортных артерий западного Оренбуржья.

«Бугульминка» – самая протяжённая дорога области. Её длина – 347 км. Трасса входит в региональную опорную сеть. Она пролегает через пять районов, связывает более ста населённых пунктов и обеспечивает транспортное сообщение с Республикой Казахстан", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Модернизация трассы ведется поэтапно, начиная с 2019 года. За это время в нормативное состояние уже приведено 186 км автодороги.

В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожники капитально отремонтировали сразу несколько участков в Бугурусланском, Бузулукском и Первомайском районах.

Так, в Бузулукском районе уже открыто движение по обновлённому участку протяжённостью 5 км. Специалисты полностью заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, обновили водопропускные трубы, установили барьерное ограждение, дорожные знаки и остановочные павильоны. Затем была нанесена разметка и обустроены примыкания второстепенных дорог.





В Первомайском районе подрядчик модернизировал подъезд к международному автомобильному пункту пропуска «Тёплое» на границе с Казахстаном. Также здесь отремонтировали и расширили участок протяжённостью 500 метров. С целью повышения прочности дорожного основания было уложено геотекстильное полотно, рассчитанное на распределение нагрузки от проезда тяжёлого транспорта. На участке теперь установлено освещение для безопасного движения в тёмное время суток.



"В этом году в рамках нацпроекта приводим в нормативное состояние более 242 км региональных и местных дорог. Большинство объектов уже завершены. Уложено более 2,1 млн кв. метров верхних слоёв дорожного покрытия", - отметил Евгений Солнцев.