БПЛА вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
БПЛА утром атаковали нефтяные резервуары под Альметьевском в Татарстане.
"В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов", - сообщила пресс-служба главы республики.
Погибших и пострадавших нет. Оперативные службы ликвидируют последствия.
19 ноября беспилотники также атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Крупного пожара при атаке удалось избежать. Кроме того, были повреждены несколько гражданских объектов.