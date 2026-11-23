19 ноября беспилотники также атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Крупного пожара при атаке удалось избежать. Кроме того, были повреждены несколько гражданских объектов.

Погибших и пострадавших нет. Оперативные службы ликвидируют последствия.

"В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов", - сообщила пресс-служба главы республики.

БПЛА утром атаковали нефтяные резервуары под Альметьевском в Татарстане.



