Многолетний министр спорта Свердловской области Рапопорт ушел в отставку
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт ушел в отставку. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
Как пояснили в департаменте, Рапопорт завершил работу в правительстве Свердловской области в связи с истечением трудового контракта и достижением предельного возраста пребывания на госслужбе. Он возглавлял региональное Минспорта много лет – с декабря 2009 года.
Кто будет исполнять обязанности министра, не уточняется.
Напомним, на прошлой неделе в отставку был отправлен министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Решение об этом принял губернатор Денис Паслер.