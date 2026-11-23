Береженого нейросеть бережет: «Ростелеком» доверил промышленную безопасность уральских заводов мобильному ИИ

«Ростелеком» повышает безопасность промышленных предприятий Урала с помощью мобильных комплексов видеоаналитики. Отраслевое решение обеспечивает непрерывный контроль операций при проведении опасных производственных работ и применения средств индивидуальной защиты сотрудниками, не требуя выезда инспектора на объект. Такая возможность особенно ценна для предприятий топливно-энергетического комплекса, промышленных производств, транспортной сферы и других объектов критической инфраструктуры, включая те, которые расположены на удаленных и труднодоступных территориях. Система регистрирует и оперативно уведомляет персонал на площадке и ответственное руководство о нарушениях, что позволяет предотвратить развитие потенциально опасных ситуаций.

По данным экспертов сферы охраны труда, последний тренд в России — это переход от сбора информации к интеллектуальному анализу, где на смену формальному учету инструктажей приходит использование ИИ для получения прогнозной информации и предиктивного управления рисками. Этот запрос рынка полностью удовлетворяет продукт цифрового интегратора.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале подчеркивает: «Для промышленных предприятий критически важно оперативно выявлять нарушения, предотвращать опасные ситуации и строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности — от этого нередко зависит бесперебойность всего производственного процесса. Наша система уже успешно протестирована и применяется на предприятиях Урала — в Югре и на Ямале. Мы видим спрос в Свердловской и Челябинской областях. Это говорит о стремлении предприятий повысить безопасность и эффективность, оптимизировать рабочие процессы и сократить затраты. Функционал нашего продукта расширяется в соответствии с запросом рынка — уже сейчас аналитика включает более 30 различных модулей. Такой подход способствует формированию проактивной модели управления безопасностью и позволяет заказчику существенно снизить вероятность чрезвычайных происшествий».

Мобильный комплекс видеоаналитики состоит из видеорегистратора, видеосервера со специализированным программным продуктом на базе технологий машинного зрения и искусственного интеллекта, а также взрывозащищенных видеокамер с общим обзором 360°. Система способна оповестить сотрудника о нарушении на территории производственной площадки, а также оперативно направить зафиксированный инцидент дежурным службам предприятия, включая корпоративные мессенджеры и диспетчерские пульты. В режиме реального времени решение обеспечивает контроль исполнения требований безопасности: отслеживает применение работниками средств индивидуальной защиты — костюмов, респираторов, касок, — а также соблюдение критических временных интервалов при выполнении газоопасных работ в замкнутых пространствах и контроль огневых производственных операций с выявлением очагов возгорания.

Проект «Ростелекома» получил профессиональное признание на федеральном отраслевом форуме «Безопасность ТЭК», который прошел на ВДНХ в 2026 году. Высокая оценка со стороны экспертов — доказательство эффективности мобильного комплекса видеоаналитики в сфере промышленной безопасности.



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