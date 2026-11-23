От Nvidia потребовали отчитаться о поставках чипов в Китай

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Nvidia информации о возможных поставках передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай.

Министр финансов страны Скотт Бессент сообщил в интервью CBS News, что власти связались с временным руководством компании, ведущими членами совета директоров и их юристами. Руководству страну "действительно нужны ответы".

"Мы (администрация) хотим понять, какая культура там существовала. Было ли отношение к соблюдению требований настолько беспечным? И если нарушения имели место, то на каком уровне произошли сбои?", - приводит РБК ответ министра на соответствующий вопрос.

Скандал разгорелся из‑за двух романов теперь уже экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга: с вице‑президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл и главой сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Megaspeed сотрудничала с Nvidia как крупный клиент, а американская разведка подозревает, что фирма связана со спецслужбами КНР.

Nvidia считается одним из ключевых и крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта. Ее роль фундаментальна: она поставляет аппаратные ускорители, программные платформы и инфраструктуру, без которых развитие современных ИИ-систем было бы невозможно.