Песков: Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности", - цитирует его РИА Новости.

Предыдущий раунд консультаций России, США и Украины проходил в Абу-Даби 10-11 ноября. 12 ноября в Кремле состоялась встреча российского президента Владимира Путина со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После переговоров Уиткофф сообщил, что был согласован новый раунд трехсторонних переговоров по Украине.