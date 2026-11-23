Масштабного отключения горячей воды в Екатеринбурге не будет

Обещанного на этой неделе масштабного отключения горячей воды в Екатеринбурге не будет. Об этом Накануне.RU сообщили в МУП "Водоканал".

Специалисты предприятия уже завершили ремонт водовода СУГРЭС без отключения воды. Благодаря профессионализму и применению современных технологий ремонт удалось провести без остановки водовода.

"Запланированного на 23 ноября отключения водовода не будет. Подача исходной воды на СУГРЭС продолжается в штатном режиме", - заявили в "Водоканале".

В пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс" также подтвердили, что ограничения горячего водоснабжения, которые планировались с 23 по 27 ноября в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и центральных районах города, отменяются.

"Станция, в свою очередь, сможет нагреть необходимый объем воды для подачи потребителям по сетям Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). УК и ТСЖ получат уведомления о снятии ограничений", - пояснили в "Т Плюс".

Напомним, на прошлой неделе врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов начал знакомство с инфраструктурой "Водоканала". Он лично посетил МУП и признал, что качество воды – это "больная тема для жителей".