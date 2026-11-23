"Т Плюс" сообщил об отмене запланированных ограничений подачи горячего водоснабжения в отдельных районах Екатеринбурга

Отменяются ограничения горячего водоснабжения, которые планировались с 23-27 ноября в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Пионерский и центральных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Т Плюс".

Согласно данным специалистов МУП «Водоканал», ремонт трубопровода холодной воды пройдет без сокращения её подачи на Среднеуральскую ГРЭС. Станция, в свою очередь, сможет нагреть необходимый объём воды для подачи потребителям по сетям Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК). УК и ТСЖ получат уведомления о снятии ограничений.