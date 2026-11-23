FT: Вучич давил на чиновников из-за отеля Трампа

Экс-президент Сербии Александр Вучич якобы давил на чиновников из-за строительства в Белграде отеля президента США Дональда Трампа.

По данным FT, Вучич якобы лично оказывал давление на чиновников для устранения препятствий строительству отеля. Место для него нашли в центре Белграда – ради постройки хотели снести разрушенную бывшую штаб-квартиру Югославской народной армии.

План сноса постройки стал одним из главных поводов для студенческих протестов в стране. Это способствовало поражению Вучича на выборах, прошедших в октябре, пишет РБК. В итоге зять Трампа Джаред Кушнер передумал строить отель на этом месте.