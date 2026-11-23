Власти рассматривают прокатные удостоверения для видеоигр

Власти хотят ввести прокатные удостоверения для видеоигр - по такой же схеме, как для фильмов. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Вместе с этим чиновники обсуждают еще одно требование: обязать разработчиков регистрировать проекты в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) и хранить данные на серверах в России. Также речь идет о внедрении СОРМ.

Законопроект "О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ" планируют рассмотреть в первом чтении до конца года. Сначала в документе предлагали проверять игроков — например, через номер телефона, "Госуслуги" или биометрию. Сейчас эти пункты могут убрать, а вместо них подробнее прописать правила маркировки игрового контента.

По данным Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российский рынок видеоигр достиг 208 млрд рублей. К 2030 году его объем может вырасти до 271 млрд рублей.

В индустрии идею прокатных удостоверений критикуют. Глава РВИ Василий Овчинников объясняет: игры постоянно меняются - выходят обновления, сезонные события, пользовательский контент. Поэтому удостоверение, которое выдали при релизе, через месяц уже не отражает реальный вид игры. Проверка каждой новой версии затянет выпуск проектов и повысит расходы — особенно для российских студий. Еще одна проблема - сложно применить такие правила к иностранным разработчикам.

При этом некоторые игры уже попадают под требования для ОРИ. Например, в 2023 году в реестр включили PUBG Mobile. В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (в нее входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games) не стали комментировать ситуацию.

Ранее московский хаб видеоигр и анимации занял третье место в международном рейтинге компании "Яков и Партнеры" - его представили на II Московской международной неделе видеоигр и сессии "Рейтинг мировых видеоигровых хабов". Лидером стал AD Gaming Hub в Абу‑Даби (2,56 балла), второе место у шанхайского района Xuhui (2,48 балла), а московский кластер набрал 2,18 балла - столько же у шведского Game Habitat из Мальме.