Цены на газ в Европе резко выросли на ожиданиях холодной зимы

Цены на природный газ в Европе резко выросли после пересмотра погодных прогнозов: в Северо-Западной Европе до начала декабря сохранится холодная погода (на 3-5°C ниже нормы, а в начале декабря отклонение может достичь 5-8°C). Об этом пишет Bloomberg.

Дополнительное инфляционное давление на рынок оказывает ограниченный экспорт СПГ из-за конфликтов на Ближнем Востоке и риск конкуренции со стороны Азии, где также ожидается похолодание.

В понедельник фьючерсы на газ подорожали на 8%, достигнув 96 евро за 1 МВт·ч. И все это на фоне сообщений о низких запасах, которые составляют порядка 75% от нормы, а в главной экономике ЕС Германии и вовсе на уровне 62%. Европа накануне зимы обеспечена газом на самом низком уровне за 15 лет, из-за чего европейские компании переходят на долгосрочные контракты на норвежский газ.

Также в Германии, Дании и Нидерландах ожидается ослабление ветра, что снизит выработку электроэнергии ветряными станциями. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее предупредил, что в случае суровой зимы цены на газ в Европе могут достичь 2,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. И Европе предстоит тяжелая зима.

Недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Германию заявил, что европейская экономика станет неконкурентоспособной, если продолжит покупать газ за рубежом по высоким ценам. Это же сказал даже ориентирующийся на Брюссель премьер Польши Дональд Туск.