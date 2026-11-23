В Свердловской области с утра понедельника объявили беспилотную опасность

С утра понедельника, 23 ноября, в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер и подтвердили в областном МЧС.

По словам главы региона, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В МЧС призывают свердловчан сохранять спокойствие, по возможности зайти в укрытие и держаться подальше от окон.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сообщили, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Пассажиров просят уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.