Ждать три недели и стоять в очереди к терапевту. Не все жители Екатеринбурга смогут вовремя получить QR-коды

Жителям Екатеринбурга, переболевшим коронавирусом, вероятно, придется ждать от двух до трех недель, пока их поликлиника внесет соответствующую информацию на сайт Госуслуг. Об этом изданию Накануне.RU рассказала журналист "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова со ссылкой на слова заведующей поликлиники №3. Можно в срочном порядке получить справку, что приравнивается к QR-коду, но выдать ее может только терапевт, к которому необходимо отстоять очередь.

Девушке позвонили из больницы, сообщив об отрицательном результате теста на коронавирус, однако на вопрос о процедуре получения QR-кода или сертификата переболевшего, ответить не смогли. Екатеринбурженка обратилась на "горячую линию" и, не дождавшись ответа, оставила свои контакты, по которым ей перезвонили только на следующий день. Молодая девушка-стажер сообщила, что в подобных случаях переболевшим необходимо звонить в поликлинику, к которой они привязаны. Однако на вопрос, что делать, если дозвониться невозможно, стажер ответила - "не знаю".

Позже девушку связали с другим специалистом, который также сообщил, что оформлением и внесением сертификата на сайт Госуслуг занимаются исключительно сотрудники поликлиники и посоветовал обратиться к главврачу ЦГБ №2 (к которой приписана поликлиника №3). Звонок по указанному номеру опять же остался без ответа. В связи с этим на следующее утро девушка самостоятельно поехала в поликлинику, однако там ее также не обрадовали скорым освобождением от covid-ограничений.

"Я сама поехала в больницу, простояла очередь в регистратуре - сидит один человек, но их понять можно, у них людей не хватает. Меня с моим вопросом направили к заведующей, она мне и говорит - так вас сразу и не внесут. Я вас только сегодня выписала вас могут внести в течение двух, а может и трех недель. - Спросила, как можно получить справку, которая действует, как QR-код, на что заведующая сказала идти к терапевту, потому что она ничего выписывать мне не будет - у нее нет на это времени", - рассказала читательница.

По ее словам, в очереди в регистратуру выстроилась толпа людей, которые, в том числе, направляются к терапевту в связи с заболеванием или плохим самочувствием. В медучреждении нет отдельного человека, который мог бы заниматься исключительно выдачей справок выздоровевшим, не забирая время у врачей, чья помощь намного нужнее больным пациентам.

"Я завтра пойду в 8 утра к терапевту, потому что никто больше, кроме терапевта, эту справку дать не может, а я - здоровый человек, я себя чувствую отлично и я займу чьи-то 10 минут времени - возможно, больного человека. Поэтому, наверняка, люди и умирают десятками, сотнями, потому что оперштаб нам одни цифры говорит, а по итогу мы видим другие цифры, которые нам потом показывает Росстат. Видимо, это, в том числе, и из-за того, что они не могут нормально организовать всю эту систему с переболевшим и здоровыми людьми. Тут переболевшие, тут здоровые - в итоге не пойми что происходит. Пришлось самой пройти через болезнь, чтобы понять, как на самом деле все устроено. Я в шоке", - подытожила жительница уральской столицы.

Информацию о двухнедельном ожидании сертификата подтвердила и пресс-секретарь ЦГБ №2 Илона Стародубцева. Она отметила, что информация об отрицательном тесте и данные пациента после выписки передаются из подразделения поликлиники в одно централизованное место, откуда операторы их вносят в базу с дальнейшим отображением на Госуслугах. Именно поэтому процедура может занять до двух недель, чему могут поспособствовать и различные технические проблемы.

Напомним, сегодня правительство Свердловской области сообщило о том, что в регионе расширят список общественных мест, куда будет невозможно попасть без QR-кода. Заработают они с 25 октября и, в первую очередь, для чиновников, а срок их действия будет сокращен от года до 6 месяцев.

В это же время жители Екатеринбурга начали массово жаловаться на систему оказания медицинской помощи гражданам с подтвержденным и предполагаемым диагнозом "коронавирус". Людям приходится самостоятельно идти в поликлиники за помощью, а некоторым довелось несколько дней ждать ответного звонка с "горячей линии" здравоохранения, чтобы подтвердить "актуальность вопроса". В это время регион устанавливает рекорды заболеваемости и смертности от ковида. А главный эпидемиолог объясняет проблемы тем, что врачи "сидят без дела в пунктах вакцинации", а до поликлиник "просто надо дозваниваться".