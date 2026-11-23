Армия России разбила на Украине электроподстанцию и объекты портовой инфраструктуры

Армия России ударила на Украине по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, которые работали на ВСУ.

Уничтожены: электроподстанция 330 кВ в Днепропетровске; объекты портовой инфраструктуры в порту Измаил; сухогруз на переходе морем юго-западнее Одессы.

Кроме того, в районе железнодорожной станции "Днепродзержинск" разбиты два железнодорожных локомотива, используемых в интересах перевозки вооружения и военной техники для ВСУ, сообщает Минобороны России.