Александр Куренков открыл в Екатеринбурге созданный при поддержке меценатов Музей истории пожарной охраны Среднего Урала

Министр МЧС России Александр Куренков принял участие в торжественном открытии Музея истории пожарной охраны Среднего Урала. Новая уникальная экспозиция разместилась в историческом здании бывшего пожарного депо на перекрестке Белинского и Фрунзе.

Вместе с Главой МЧС России в церемонии открытия приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, представители Региональной общественной организации ветеранов пожарной охраны и спасателей, сотрудники противопожарной службы.

Помощь в создании нового музейного пространства оказали Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-ленд». Благодаря поддержке меценатов были отреставрированы фасады, смотровая площадка и лестничные марши, а сама экспозиция оснащена мультимедийным оборудованием, интерактивными стендами и серверами с оцифрованными архивами.

«Сегодня мы открываем Музей истории пожарной охраны Среднего Урала. Символично, что он расположен в историческом здании пожарной части города Екатеринбурга. Эти стены пропитаны духом служения Отечеству и памятью о мужестве и самоотверженности тех, кто всегда первым приходит на помощь. Представленные здесь экспонаты — это живая летопись человеческого подвига в борьбе с огненной стихией», - сказал Александр Куренков.

Гости музея смогут погрузиться во все этапы становления и развития одной из важнейший служб — кроме фотографий и исторических документов здесь можно увидеть ручные насосы, современное пожарно-техническое вооружение, пожарные автоцистерны разных лет.

Музей рассказывает о работе службы в годы Великой Отечественной войны и ликвидации крупных возгораний в современной истории.