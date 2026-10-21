Подоляка: Европа движется к пугающей перспективе

Массовые протесты в Европе — это не случайность, а реализация долгосрочного плана с целью разжечь большую войну на континенте и натравить ЕС на Россию. Об этом заявил блогер Юрий Подоляка, анализируя события в Европе.

Анализ ситуации во Франции показывает, что политика президента Эмманюэля Макрона толкает центристов вправо, усиливая позиции Марин Ле Пен, а текущие протесты лишь ускоряют этот дрейф. В перспективе это может привести к победе крайне правых, подавлению левых и установлению диктатуры, способной мобилизовать общество для войны. Вместо "гниения" под властью слабых центристов континент рискует превратиться в мобилизованный военный блок для войны. При этом возможен и сценарий распада ЕС в междоусобицах и противоречиях, что будет на руку США и Британии, где, напротив, все тихо, отмечает Подоляка.

Во Франции, Бельгии, Италии, Португалии, Испании вспыхнули масштабные протесты и погромы. При этом очень активна молодежь. Европейские СМИ пишут, что молодежь все больше понимает беспросветность своего положения и будущего Европы. Это системный социально-экономический кризис, из которого не видно выхода.