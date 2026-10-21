21 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: скриншот с трансляции Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

Захарова: Во Франции "реалити-шоу" по расчеловечиванию людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала протесты во Франции "реалити-шоу" по расчеловечиванию. Она отметила в эфире радио "Спутник", что участники беспорядков стремительно теряют человеческий облик.
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По мнению дипломата, это не идеологические баррикады, а грань между поведением разумных и неразумных существ. Она советует французским властям сосредоточиться на внутренних проблемах, а не поучать другие страны.

Массовые протесты во Франции, начавшиеся в сентябре из-за протестов школьников и студентов по поводу условий обучения, переросли в масштабные погромы и массовые протесты против социальной политики властей. В демонстрациях 17 октября участвовало 550-800 тыс. человек. В ряде городов акции сопровождались грабежами, поджогами и столкновениями с полицией, для разгона протестущих применялись водометы, слезоточивый газ и пр.

Глава МВД Лоран Нуньес признал потерю контроля над ситуацией и подал в отставку, но президент Эмманюэль Макрон ее не принял. Он признал наличие у граждан реальных поводов для недовольства, но резко осудил насилие. А региональные администрации получили полномочия запрещать потенциально опасные митинги и усиливать охрану коммерческих объектов и госучреждений. Так, в центре Парижа уже две ночи действует комендантский час.

Теги: захарова, париж, франция, протесты


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