В Краснодарском крае выбрали лучших пап

В Краснодарской филармонии наградили победителей краевого конкурса "Самый лучший папа", посвящённого Всероссийскому дню отца. В рамках праздника прошел форум на тему "Роль отцовства в современной демографической политике", а также церемония награждения победителей.



В числе победителей конкурса — Алексей Нагорный из Темрюкского района. Алексей Михайлович работает юрисконсультом, является военным юристом и участником боевых действий.

В этом году на звание "Самый лучший папа" претендовали 50 участников. Краевая конкурсная комиссия выбрала пять человек, набравших наибольшее количество баллов. Алексей Нагорный вошел в пятерку лучших и стал победителем конкурса.



Конкурс проводится уже в пятый раз и объединяет отцов различных профессий: врачей, юристов, спортсменов, а также участников специальной военной операции и тех, кто помимо основной деятельности помогает нашим бойцам.