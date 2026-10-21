Суд арестовал имущество "Кольцово" за долги строительной компании

Арбитражный суд Камчатского края отказал в отмене ареста дебиторской задолженности АО "Аэропорт Кольцово" перед ООО "Стройинженеринг". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Изначально исполнительное производство велось в отношении ООО "Стройинженеринг", чей долг перед налоговой составил 23,4 млн рублей. Позднее также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 2,8 млн руб. В августе текущего года должник сообщил приставу, что у екатеринбургского аэропорта перед ним есть дебиторская задолженность по договору строительного подряда от 12 октября 2023. Согласно акту сверки взаимных расчетов, она составила 32,3 млн руб. Должник предложил обратить взыскания на эту задолженность.

20 августа арест был наложен, однако представители "Кольцово" заявили, что сумма долга меньше арестованной задолженности. Кроме того, по их мнению, как таковой задолженности и вовсе нет, ведь значительная часть суммы из акта сверки состоит из гарантийного удержания, расчет по которому будет осуществлен только после ввода объекта в эксплуатацию. Также заявитель указал, что произвел сальдирование встречных обязательств. Более того, сумма штрафных санкций к ООО "Стройинженеринг" превышает стоимость выполненных работ, поэтому итоговое сальдо равно нулю. Но у суда сложилось иное мнение.

"Суд установил, что порядок наложения ареста на дебиторскую задолженность приставом не нарушен. Акт сверки взаимных расчетов подписан сторонами без возражений, факт его составления и достоверность указанных в нем сведений не оспаривались, о фальсификации не заявлялось", - пояснили в суде.

Там также добавили, что арест - лишь обеспечительная мера, которая временно не позволит сторонам распоряжаться арестованным имуществом. Изымать или обращать средства не станут. Суд также не принял ссылку на сальдирование встречных обязательств. Ни суду, ни приставу не были представлены документы, подтверждающие это обстоятельство. "Кольцово" также не представило доказательств того, что арест препятствует нормальной хозяйственной деятельности аэропорта.

Арбитражный суд Камчатского края в удовлетворении заявления отказал. Оспариваемое постановление признано соответствующим закону и не нарушающим права и законные интересы заявителя.