В Приморье экс-чиновница получила срок по делу о хищении 4 млн из бюджета

В Приморье наказана бывшая чиновница – экс-начальниц МКУ "Управление образования" Дальнереченского городского округа. Она получила срок за хищение из бюджета нескольких миллионов рублей.

По данным следствия, чиновница в 2018-25 гг. фиктивно трудоустроила троих людей, в том числе своего близкого родственника. Они не работали, однако им платили и зарплату, и стимулирующие выплаты.

Были и другие нарушения в её работе. Общая сумма "уведённых" денег составила 4,1 млн руб. Приговор – четыре года колонии общего режима. Удовлетворён иск о взыскании причинённого ущерба в 2,8 млн руб. Также изменена формулировка причины увольнения. Приговор не вступил в силу, сообщает прокуратура Приморского края.