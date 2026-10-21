В Чайковском двум полицейским предъявлено обвинение в получении взятки

Следственное управление СК России по Пермскому краю предъявило обвинение в получении взятки в крупном размере двум сотрудникам отдела полиции в Чайковском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в октябре 2025 года полицейские потребовали от водителя, находившегося в состоянии опьянения, 200 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности. В тот же день мужчина передал часть суммы — 100 тыс. рублей. Остальные деньги он должен был отдать позже через посредника, однако передумал и обратился в УФСБ России по Пермскому краю.

Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 3 октября 2026 года водитель передал 60 тыс. рублей посреднику. После передачи денег полицейские и посредник были задержаны.

Следователь СК провел опознания и допросил свидетелей. В отношении сотрудников полиции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении взяткодателя и посредника также возбуждены уголовные дела.