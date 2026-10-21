Екатеринбургской пенсионерке в документах указали несуществующую дату рождения

В Екатеринбурге местной пенсионерке в документах указали несуществующую дату рождения. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, было установлено, что в выданных женщине паспорте гражданина России, полисе обязательного медицинского страхования и карте "Уралочка" указаны разные даты рождения. Так, в свидетельстве о рождении и паспорте стояла дата "29 февраля 1949 года".

В прокуратуре подняли архивы и выяснили, что в календаре на 1949 год в феврале 29 число отсутствовало, а месяц завершился датой 28 февраля. После этого был подано заявление в суд об установлении даты рождения женщины "28 февраля 1949 года". Ленинский районный суд Екатеринбурга юридически утвердил эту дату.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд взыскал компенсацию в пользу уральской пенсионерки, упавшей в открытый колодец возле почтового отделения.