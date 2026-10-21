Суд прекратил дело в отношении погибшего в авиакатастрофе пермского предпринимателя

Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя Ильяса Гимадутдинова, погибшего в катастрофе вертолета Robinson R44. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Прикамье".

Трагедия произошла 7 января 2026 года. Гимадутдинов, управляя вертолетом, столкнулся с тросами зиплайна над базой отдыха "Ашатли парк" и упал на лед водоема. Предприниматель и его пассажир Эльмир Коняков погибли на месте.

Расследование МАК установило, что пилот не имел лицензии на управление вертолетом, не уведомил органы УВД о полете, а в его крови обнаружено 1,2 промилле алкоголя. Кроме того, у воздушного судна истек срок сертификата летной годности. Гимадутдинов прошел лишь часть летной подготовки, налетав 16 часов 43 минуты вместо необходимых 42.

Следствие квалифицировало его действия по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека). Дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого с согласия его родственников.