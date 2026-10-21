В Шереметьево самолет iFly задел телетрап при парковке

В аэропорту Шереметьево произошел инцидент с лайнером авиакомпании iFly. Airbus A330 прилетел в Москву из Хабаровска и при установке на стоянку задел кабину телетрапа - так называемого "рукава", по которому пассажиры проходят в терминал.

От удара пострадал предкрылок - важная деталь крыла самолета. Специалисты быстро заменили поврежденный элемент, но пока борт не допускают к полетам: ему нужны дополнительные проверки. Телетрап тоже временно не используют - его отправили на обслуживание.

Информацию об инциденте опубликовал Telegram‑канал Shot.