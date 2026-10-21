Лазерный бой официально признали видом спорта в России

Федерация лазерного боя России прошла государственную аккредитацию - об этом сообщила пресс‑служба Министерства спорта РФ.

В Минспорте назвали событие важным шагом для развития дисциплины. В ведомстве отметили, что теперь турниры по лазертагу будут иметь официальный статус, а сам спорт войдет в большую спортивную семью страны.

Благодаря новому статусу лазертаг включили в Единую всероссийскую спортивную классификацию: в нее добавили нужные нормативы. Теперь спортсмены смогут подтверждать свое мастерство и получать официальные спортивные разряды. Турниры будут проходить по утвержденным правилам, а судить их смогут только аккредитованные специалисты.

Ранее Российские гимнасты завоевали серебро на чемпионате мира в Роттердаме: в командном многоборье они набрали 250,329 балла и первыми из российских команд обеспечили себе путевку на Олимпиаду‑2028 в Лос‑Анджелесе.