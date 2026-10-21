В Екатеринбурге трое зацеперов заблокировали движение трамваев

В Екатеринбурге зацеперы продолжают блокировать движение трамваев на линии. Об этом сообщает близкий к мэрии канал "Екатеринбург. Главное".

По его данным, инцидент произошел накануне на улице Бакинских комиссаров. Зацеперами оказались трое подростков в возрасте 12 лет.

"Два мальчика и одна девочка. Садились на сцепку, блокируя тем самым движение трамваев. В самый час пик", - пишет канал.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге толпы школьников нападают на трамваи и мешают работе общественного транспорта.